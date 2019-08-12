Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась на 100 тыс. га

Площадь горения сибирских лесов в Иркутской области увеличилась почти на 100 тысяч гектаров. Как сообщает «Интерфакс», за минувшие сутки были ликвидирована дюжина пожаров, в области продолжает действовать 140 очагов горения на площади в 769 тысяч 868 гектаров.

Ранее, в субботу утром, сообщалось, что на территории действовал 141 очаг на 670,5 тысячах гектаров. Таким образом, за выходные площадь горения увеличилась на 99,3 тысяч гектаров.

Генпрокуратура убедилась - пожары и рубка леса оказались в одних местах

Напомним, в Красноярском крае открыто и расследуется 15 уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса, а также должностных преступлений чиновников. Общая площадь лесных пожаров в Сибири пока превышает полтора миллиона гектаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Красноярском крае и Иркутской области.


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ФОТО: 38.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Лесные ПожарыИркутская Область

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