Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась на 100 тыс. га

Площадь горения сибирских лесов в Иркутской области увеличилась почти на 100 тысяч гектаров. Как сообщает «Интерфакс», за минувшие сутки были ликвидирована дюжина пожаров, в области продолжает действовать 140 очагов горения на площади в 769 тысяч 868 гектаров.

Ранее, в субботу утром, сообщалось, что на территории действовал 141 очаг на 670,5 тысячах гектаров. Таким образом, за выходные площадь горения увеличилась на 99,3 тысяч гектаров.