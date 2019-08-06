Генпрокуратура убедилась - пожары и рубка леса оказались в одних местах

Факты намеренного поджога лесов выявлены в Иркутской области. Как заявил официальный представитель Генпрокуратуры, рукотворными пожарами пытались скрыть следы незаконной вырубки лесов. Говоря о масштабах нарушений в сфере лесопользования (а их за первую половину текущего года выявлено более 27 тысяч, в суды направлено исков на 1 миллиард рублей), Александр Куренной указал на необходимость системных улучшений в лесоохране.

«Система мониторинга должна улучшаться качественно. Возможно, нужно выделять большие людские ресурсы на то, чтобы этот мониторинг проводился. Контролировать более серьезно места рубок законных и уж, конечно, не допускать незаконных. А выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки».

В ряде случаев места возобновления пожаров совпадают с участками незаконной рубки лесов, - следует из комментария Александра Куренного.

«В некоторых районах Иркутской области на местах возобновления лесных пожаров прокурорские проверки выявили признаки незаконной рубки. Там были и остатки костров. При этом те органы, которые уполномочены следить, составлять акты о лесных пожарах, они эти сведения туда не включали».

С просьбой провести проверку версии, согласно которой, к масштабным лесным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть причастны «черные лесорубы», к Генпрокуратуре и Следственному комитету обратился на минувшей неделе премьер Дмитрий Медведев. Тaкже глaвa кaбминa подписaл поручение о конфискaции в доход бюджетa техники, которая используется при незaконных рубкaх. О масштабах незаконной вырубки российских лесов еще в начале года говорила спикер Совета Федерации. По словам Валентины Матвиенко, практически вся лесная отрасль России находится в «теневом секторе». На встрече Совета законодателей с премьером Медведевым в феврале Матвиенко констатировала полное отсутствие контроля в этой сфере. Устроив настоящий «разнос» тогдашнему главе Рослесхоза, спикер Совфеда обратилась с вопросом и к Федеральной таможенной службе:

«У нас каждая бутылка водки сейчас имеет свою марку, известно, где она была произведена, куда она поступила – все ее движение. А лес - наше национальное достояние. У нас нет системы «ЕГАИС-лес». Почему таможня дает добро на проход кругляка эшелонами, вагонами, машинами за рубеж, не будучи уверена, что все это законно?»

Тогда же Валентина Матвиенко предложила ввести эмбарго на экспорт леса.

Ущерб от «черных лесорубов», по оценке экспертов ОНФ, которую приводил депутат Госдумы Владимир Гутенев, ежегодно составляет 100 млрд рублей.

Эмбарго нет. Лес рубят. И поджигают, заметая следы…

