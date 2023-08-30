Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га

«По последним данным, площадь пожара составляет 30 га. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета», — указали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что тушение огня осложняется ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. При этом угрозы объектам инфраструктуры нет.

Ранее пожар охватил зону вокруг нескольких отелей в Геленджике, площадь возгорания составляла 1,5 га, напоминает Ura.ru. Позже огонь распространился на 15 га, пишет RT.

