Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 30 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«По последним данным, площадь пожара составляет 30 га. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета», — указали в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что тушение огня осложняется ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. При этом угрозы объектам инфраструктуры нет.
Ранее пожар охватил зону вокруг нескольких отелей в Геленджике, площадь возгорания составляла 1,5 га, напоминает Ura.ru. Позже огонь распространился на 15 га, пишет RT.
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