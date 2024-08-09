Площадь лесного пожара на Кубани достигла восьми тысяч квадратных метров

Лесной пожар бушует в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. Огонь из-за сильного ветра очень быстро распространился по Ключевскому лесничеству, сообщает «Российская газета».

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«В настоящее время пламя удалось локализовать на площади в восемь тысяч квадратных метров», - сообщили в лесопожарном центре Кубани.

В ликвидации огня принимают участие 9 спасателей и 4 единицы техники.

Ранее в Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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