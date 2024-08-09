Площадь лесного пожара на Кубани достигла восьми тысяч квадратных метров
9 августа 202417:44
Лесной пожар бушует в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. Огонь из-за сильного ветра очень быстро распространился по Ключевскому лесничеству, сообщает «Российская газета».
«В настоящее время пламя удалось локализовать на площади в восемь тысяч квадратных метров», - сообщили в лесопожарном центре Кубани.
В ликвидации огня принимают участие 9 спасателей и 4 единицы техники.
Ранее в Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru