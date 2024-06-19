Плантацию конопли и опиумного мака обнаружили в Херсонской области

В ходе следственных действий был обнаружен владелец запрещенных насаждений. Им оказался местный житель, гражданин РФ. В ходе обыска у него дома была выявлена нарколаборатория.

В результате у мужчины было изъято 600 граммов наркотического вещества, оборудование по его изготовлению, а также 2,5 тысячи кустов опиумного мака и 118 кустов конопли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция Германии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

