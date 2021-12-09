Планировавший прийти в школу с оружием мужчина арестован в Москве
18-летний Арсений Кураев арестован на два месяца Мещанским судом в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе правового ведомства.
Он планировал прийти в свою бывшую школу с оружием. Ему было предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на него. Теперь Кураеву грозит до 7 лет лишение свободы.
Отмечается, что арестованный хотел напасть на образовательное учреждение №1297 в Москве из-за ненависти к ее ученикам.
По данным СМИ, Кураев оставил в социальных сетях комментарий, в котором рассказал, что собирается напасть с оружием на свою бывшую школу. Правоохранители задержали его на подходе к учреждению. У арестованного при себе были найдены пневматический пистолет, ножи и газовые баллончики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Планировавший прийти в школу с оружием мужчина арестован в Москве
- Захарова: США разваливают систему международных отношений
- Гражданам Афганистана начали отказывать во въезде в США
- Синоптик предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье
- Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты
- Вирусолог заявил, что полностью уничтожить COVID-19 нельзя
- Сын Бжезинского предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней
- Дилеры предупредили о сохранении дефицита автомобилей в 2022 году
- Аналитики перечислили самые востребованные профессии в 2021 году
- Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru