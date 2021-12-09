Планировавший прийти в школу с оружием мужчина арестован в Москве

18-летний Арсений Кураев арестован на два месяца Мещанским судом в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе правового ведомства.

Он планировал прийти в свою бывшую школу с оружием. Ему было предъявлено обвинение в покушении на хулиганство с применением оружия или предметов, похожих на него. Теперь Кураеву грозит до 7 лет лишение свободы.

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Отмечается, что арестованный хотел напасть на образовательное учреждение №1297 в Москве из-за ненависти к ее ученикам.

По данным СМИ, Кураев оставил в социальных сетях комментарий, в котором рассказал, что собирается напасть с оружием на свою бывшую школу. Правоохранители задержали его на подходе к учреждению. У арестованного при себе были найдены пневматический пистолет, ножи и газовые баллончики.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ШколаНападениеСтрельбаМосква
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