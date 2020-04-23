Планировавший нападение на школу в Тюмени пройдёт психиатрическую экспертизу

Ранее НСН писала, что в Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний молодой человек. Как отметили в ФСБ, у него были изъяты гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, а также аммиачная селитра и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, пишет RT.

Сам задержанный подтвердил своё намерение совершить преступление, подчеркивает РИА ФАН. При этом Ura.ru. отмечает, что нападение на школу планировалось сразу после окончания карантина по коронавирусу — как минимум до 30 апреля тюменские школьники учатся дистанционно.

