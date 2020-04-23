Планировавший нападение на школу в Тюмени пройдёт психиатрическую экспертизу
Суд в Тюменской области направил подозреваемого в подготовке нападения на школу в психиатрический стационар. Как отмечает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу регионального следственного управления, ему предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее НСН писала, что в Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний молодой человек. Как отметили в ФСБ, у него были изъяты гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, а также аммиачная селитра и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, пишет RT.
Сам задержанный подтвердил своё намерение совершить преступление, подчеркивает РИА ФАН. При этом Ura.ru. отмечает, что нападение на школу планировалось сразу после окончания карантина по коронавирусу — как минимум до 30 апреля тюменские школьники учатся дистанционно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Аналитик: Раньше 2021 года за границу никто не полетит
- В России названо число лабораторий, где тестируют на COVID-19
- Россияне начали больше тратить на презервативы в условиях пандемии
- Вместо цен на бензин сократят предложение
- Кричевский: В стране экономическая катастрофа, но Росстат все сгладит
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru