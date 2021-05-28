Планировавшие в Москве теракт выходцы из Таджикистана получили от 9 до 17 лет колонии
Пятеро выходцев из Таджикистана признаны виновными в подготовке теракта на территории Москвы, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь 2-го Западного военного суда Ирина Жирнова заявила, что их приговорили к срокам от 9 до 17 лет колонии строгого режима, однако приговор ещё не вступил в силу.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, террористы, которых задержали 25 октября 2018 года, планировали на грузовике совершить наезд в месте с большим скоплением людей, а затем расстрелять граждан из стрелкового оружия.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Норильске перед Днем Победы. По данным силовиков радикальный исламист планировал взорвать парадную колонну военных.
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