Планировавшие в Москве теракт выходцы из Таджикистана получили от 9 до 17 лет колонии

Пятеро выходцев из Таджикистана признаны виновными в подготовке теракта на территории Москвы, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь 2-го Западного военного суда Ирина Жирнова заявила, что их приговорили к срокам от 9 до 17 лет колонии строгого режима, однако приговор ещё не вступил в силу.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, террористы, которых задержали 25 октября 2018 года, планировали на грузовике совершить наезд в месте с большим скоплением людей, а затем расстрелять граждан из стрелкового оружия.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Норильске перед Днем Победы. По данным силовиков радикальный исламист планировал взорвать парадную колонну военных.

