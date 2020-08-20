Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину

Почти все обвиненные в попытке похищения из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса признали вину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что семи задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Ранее в четверг, 20 августа стало известно о попытке Службы безопасности Украины (СБУ) похитить в России одного из лидеров ополчения ДНР – её пресекла ФСБ России. По данным ведомства, организатором и координатором похищения выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. К слову, Байдала, как считает российское следствие, причастен к убийству первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.