Планировавшие похитить лидера ополченцев Донбасса признали вину
Почти все обвиненные в попытке похищения из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса признали вину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что семи задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
Ранее в четверг, 20 августа стало известно о попытке Службы безопасности Украины (СБУ) похитить в России одного из лидеров ополчения ДНР – её пресекла ФСБ России. По данным ведомства, организатором и координатором похищения выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. К слову, Байдала, как считает российское следствие, причастен к убийству первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Между тем, СМИ сообщают, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) потерпели поражение в операции по похищению лидера народного ополчения Донбасса Романа Волянюка. Об этом пишет РИА ФАН, ссылаясь на свои источники.
Волянюк является гражданином России и принимал ранее активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Издание уточняет, что похищение планировалось произвести в Москве недалеко от ТЦ «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Ополченец должен был приехать на встречу для помощи в поиске недвижимости третьему лицу. На месте злоумышленники планировали с помощью насилия и угроз вывезти Волянюка на автомобиле в Украину для передачи заказчику.
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