ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве, сообщил Центр общественных связей ведомства.

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Пресечена противоправная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии 2002 года рождения. Он планировал совершить теракт в синагоге в момент массового скопления людей, отметили в ФСБ.

По данным ведомства, мужчина находился под влиянием лиц, участвовавших в деятельности террористического характера.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), в 2024 году в России предотвратили 27 терактов. Речь идет об объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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