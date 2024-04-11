ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве, сообщил Центр общественных связей ведомства.
Пресечена противоправная деятельность уроженца одной из стран Средней Азии 2002 года рождения. Он планировал совершить теракт в синагоге в момент массового скопления людей, отметили в ФСБ.
По данным ведомства, мужчина находился под влиянием лиц, участвовавших в деятельности террористического характера.
Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), в 2024 году в России предотвратили 27 терактов. Речь идет об объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности, отмечает «Радиоточка НСН».
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