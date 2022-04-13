Планировавшего теракт сторонника ИГ* задержали на Ставрополье

Силовики заявили, что задержанный, по указанию зарубежных эмиссаров, планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры. У него были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он приобрел для создания самодельной бомбы.

По словам самого задержанного, он собирался взорвать железнодорожный вокзал.

Ранее Сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Харькова по подозрению в работе на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает «Свободная пресса».