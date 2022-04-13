Планировавшего теракт сторонника ИГ* задержали на Ставрополье
Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство», сообщает РИА Новости.
Силовики заявили, что задержанный, по указанию зарубежных эмиссаров, планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры. У него были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он приобрел для создания самодельной бомбы.
По словам самого задержанного, он собирался взорвать железнодорожный вокзал.
Ранее Сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Харькова по подозрению в работе на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает «Свободная пресса».
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