Планировавшего теракт сторонника ИГ* задержали на Ставрополье

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство», сообщает РИА Новости.

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Калужской области

Силовики заявили, что задержанный, по указанию зарубежных эмиссаров, планировал совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры. У него были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он приобрел для создания самодельной бомбы.

По словам самого задержанного, он собирался взорвать железнодорожный вокзал.

Ранее Сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Харькова по подозрению в работе на Службу безопасности Украины (СБУ), сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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