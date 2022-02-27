ФСБ заявила о предотвращении теракта в Калужской области

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В Крыму предотвратили теракт, который готовили сторонники «Правого сектора»

Отмечается, что силовики задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил нападение на один из объектов в регионе, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов. По данным ФСБ, злоумышленник действовал по указанию боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Спецслужба обнаружила в тайнике неподалеку от арендованного жилья задержанного компоненты для самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества, поражающие элементы. В мобильном телефоне злоумышленника нашли переписку с членами террористических структур о его преступных намерениях. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИГИЛКалужская ОбластьТерактФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры