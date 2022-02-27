ФСБ заявила о предотвращении теракта в Калужской области
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что силовики задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил нападение на один из объектов в регионе, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов. По данным ФСБ, злоумышленник действовал по указанию боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Спецслужба обнаружила в тайнике неподалеку от арендованного жилья задержанного компоненты для самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества, поражающие элементы. В мобильном телефоне злоумышленника нашли переписку с членами террористических структур о его преступных намерениях. Подозреваемый уже дал признательные показания.
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