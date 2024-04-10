План «Сирена» для спецслужб ввели в подмосковном Чехове
Сигнал «Сирена» ввели для спецслужб подмосковного Чехова. Об этом заявил глава городского округа Михаил Собакин.
По его словам, это связано с тем, что в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что на территории округа «укрывается пособник террористов».
«Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ», - написал Собакин в своём Telegram-канале.
Ранее Следственный комитет России заявил, что была выявлена связь между обвиняемыми в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru