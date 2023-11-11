План «Перехват» объявили в Рязани после взрыва на железной дороге

План «Перехват» объявили в Рязани после подрыва поезда, пишет Telegram-канал Mash.

Спящая на путях жительница Алтая выжила под проходящим поездом. Видео

По данным СМИ, после схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территорию рядом с местом инцидента оцепили, саперы обследуют пути на возможное наличие взрывчатки в других местах.

По информации РЖД, для разбора завалов привлекли больше 250 железнодорожников. В ближайшие часы на помощь ожидаются ещё 50.

Ранее о ЧП сообщила «Московская железная дорога». Уточнялось, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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