План «Перехват» объявили в Рязани после взрыва на железной дороге

По данным СМИ, после схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территорию рядом с местом инцидента оцепили, саперы обследуют пути на возможное наличие взрывчатки в других местах.

По информации РЖД, для разбора завалов привлекли больше 250 железнодорожников. В ближайшие часы на помощь ожидаются ещё 50.

Ранее о ЧП сообщила «Московская железная дорога». Уточнялось, что инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

