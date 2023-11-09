Спящая на путях жительница Алтая выжила под проходящим поездом. Видео

Жительница Алтайского края уснула на железнодорожном пути и выжила после проезда над ней грузового поезда. Информацию об этом опубликовало на своём сайте Управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Курьёзный случай произошёл на перегоне между станциями Арбузовка-Дальний. Сигнал в дежурную часть Алтайского Линейного управления МВД на транспорте о человеке в колее поступило от машиниста поезда, составленного из 46 вагонов.

Железнодорожник заметил лежащую женщину уже слишком близко. Он успел подать звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение. Однако тормозной путь грузового состава был слишком длинный, и 29 вагонов прошли над женщиной, которая даже не пострадала.