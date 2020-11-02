Писатель-фантаст Кира Измайлова найдена мертвой в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы. Известно, что тело Измайловой обнаружено в её квартире в районе Хорошево-Мневники.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова подчеркнула, что по факту обнаружения тела женщины начата доследственная проверка. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Напомним, Кира Измайлова родилась в Москве 17 ноября 1982 года. Она является автором ряда книг в жанре фэнтези. В их числе – «Странники», «Городская магия», «Чужие драконы» и другие, напоминает Газета.ру.