Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива
Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе. Во время атак были похищены не менее трёх россиян, ещё двое ранены. Такие данные приводят в посольстве России в Камеруне.
В диппредставительстве подчеркнули, что обстоятельства ЧП и личности похищенных граждан РФ выясняются.
Кроме того, сообщается, что пираты пока не выдвигали требований по поводу россиян, похищенных с судна Djbloho в Экваториальной Гвинее.
Напомним, в августе прошлого года пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt, которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. С борта были похищены восемь человек, в том числе трое граждан РФ: капитана из Владивостока, старший помощник из Санкт-Петербурга, старший механик из Мурманска. Переговоры о выкупе велись с конца августа.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН напомнил, что в ХХ веке пришлось задействовать военную мощь, чтобы остановить пиратов, наиболее активно действовавших в районе Сомали.
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