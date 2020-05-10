Пираты похитили россиян с двух судов в районе Гвинейского залива

Пираты совершили нападения на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе. Во время атак были похищены не менее трёх россиян, ещё двое ранены. Такие данные приводят в посольстве России в Камеруне.

В диппредставительстве подчеркнули, что обстоятельства ЧП и личности похищенных граждан РФ выясняются.

Кроме того, сообщается, что пираты пока не выдвигали требований по поводу россиян, похищенных с судна Djbloho в Экваториальной Гвинее.