Пираты похитили моряков в Гвинейском заливе

Морские пираты напали на контейнеровоз в Гвинейском заливе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Dryad Global.

Злоумышленники похитили шесть членов экипажа. Нападение на судно произошло в 48 морских милях к северо-западу от порта Луба в Экваториальной Гвинее.

В настоящее время неизвестно, под флагом какого государства шел контейнеровоз. Также выясняются личности и гражданство похищенных людей.

В октябре экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» спас панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. С российского судна высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела контейнеровоз.

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ФОТО: flickr.com // traulamashero
ТЕГИ:Пираты
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