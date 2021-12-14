Пираты похитили моряков в Гвинейском заливе

Морские пираты напали на контейнеровоз в Гвинейском заливе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Dryad Global.

Злоумышленники похитили шесть членов экипажа. Нападение на судно произошло в 48 морских милях к северо-западу от порта Луба в Экваториальной Гвинее.

В настоящее время неизвестно, под флагом какого государства шел контейнеровоз. Также выясняются личности и гражданство похищенных людей.

В октябре экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» спас панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе. С российского судна высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела контейнеровоз.

