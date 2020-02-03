Аэропорт в Томске снова работает после аварийной посадки самолета Bombardier

Аэропорт в Томске возобновил работу в обычном режиме после аварийной посадки самолета, у которого сломались шасси. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 января. При посадке в международном аэропорту Томска у самолета Bombardier CRJ-100, следовавшего из Екатеринбурга, произошло частичное разрушение передней стойки шасси. сообщает RT. На борту лайнера находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. О пострадавших не сообщалось.

После происшествия аэропорт приостановил работу. Вылета ожидали порядка 400 человек, чей вылет задерживался.

