«Пилоту не хватило опыта». Экс-замминистра авиации об авиакатастрофе в Хабаровском крае
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов отметил, что при правильной организации обучения, все пилоты обучены действиям в нестандартных ситуациях, в том числе и в случае отказа электроники.
В Хабаровском крае недалеко от посёлка Лесное во время учебно-тренировочного полета разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погибло 4 человека. По версии следствия причиной крушения могла стать ошибка пилота или отказ техники, пишут ТАСС. Владельцем воздушного судна был бизнесмен Илья Карабут, занимавшийся оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях, сообщают «Известия».
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН объяснил, что причиной крушения, скорее всего, является недостаток опыта пилота, так как при правильном обучении пилот способен действовать в нестандартных ситуациях.
«Эта авиакатастрофа не является выдающейся. Все подобные катастрофы происходят из-за недостатка опыта полётов, когда командир не справляется с управлением, или по причине отказа техники. Комиссия, которая ведёт сейчас расследование, очень быстро установит, что это было – погрешности в работе пилота или отказ техники. Но для опытного пилота отказ техники не является причиной для катастрофы, потому что при правильной организации обучения, все пилоты научены действиям в нестандартных ситуациях. Даже при отказе любой техники или электроники. А в этом случае такого не было, поэтому так трагически всё и закончилось. Очень жалко, потому что люди хотели научиться полётам», - рассказал пилот.
Ранее стало известно об окончании расследования уголовного дела об авиакатастрофе в столичном аэропорту «Шереметьево», где 5 мая 2019 года при посадке пассажирского самолёта SSJ 100 погиб 41 человек. Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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