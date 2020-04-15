СК завершил расследование дела о крушении SSJ 100 в «Шереметьево»
Расследование уголовного дела об авиакатастрофе в столичном аэропорту «Шереметьево», где 5 мая 2019 года при посадке пассажирского самолёта SSJ 100 погиб 41 человек, завершено, его материалы переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Единственным обвиняемым по этому делу остаётся командир воздушного судна Денис Евдокимов. По версии следствия, он осуществил грубую посадку на взлётно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета»
Расследование показало, что диспетчерская служба и никак не могла повлиять на трагедию, а данные бортовых регистраторов опровергают показания пилота о возможной неисправности воздушного судна, говорится в заявлении СК.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Слабо и непонятно. Омбудсмен оценил второй пакет помощи малому и среднему бизнесу
- Песков: Отдельного обращение Путина к россиянам не планируется
- Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
- Психологи рассказали, как не сорваться с режима самоизоляции
- Алтайский депутат заявил, что республику от COVID-19 защищает мумия