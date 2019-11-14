Пилот упавшего в Казани Boeing стал командиром по подлогу
Лётчик Рустем Салихов - командир разбившегося в Казани в ноябре 2013 года лайнера Boeing 737-500, был допущен к полётам на основании подложных документов. Как сообщает Следственный комитет, у него не было необходимых базовых знаний и навыков пилотирования.
В СК возложили ответственность за это на замгендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и её же шеф-пилота Виктора Фомина. Как отмечает RT, именно они направили поддельные документы в межрегиональное управление Росавиации на получение Салиховым статуса командира воздушного судна.
Им предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Одновременно главе Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову — по статье о халатности.
СК объявил сегодня о завершении расследования дела о катастрофе Boeing в Казани, в результате которой погибли 50 человек.
Установлено что к трагедии привели ошибочные действия командира Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Главная вина лежит на Салихове, который при возникновении нештатной ситуации, нарушил правила пилотирования.
Уголовное дело направлено в прокурору.
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