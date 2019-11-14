Пилот упавшего в Казани Boeing стал командиром по подлогу

Лётчик Рустем Салихов - командир разбившегося в Казани в ноябре 2013 года лайнера Boeing 737-500, был допущен к полётам на основании подложных документов. Как сообщает Следственный комитет, у него не было необходимых базовых знаний и навыков пилотирования.

В СК возложили ответственность за это на замгендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерия Портнова и её же шеф-пилота Виктора Фомина. Как отмечает RT, именно они направили поддельные документы в межрегиональное управление Росавиации на получение Салиховым статуса командира воздушного судна.

Им предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Одновременно главе Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову — по статье о халатности.