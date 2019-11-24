Пилот скончался после экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону

24 ноября 201912:21

Пилот самолета рейса Москва-Анапа в небе почувствовал резкое ухудшение самочувствия, из-за чего командир экипажа принял решение посадить борт в экстренном порядке в аэропорту Ростова-на-Дону. На земле второй пилот скончался, информирует «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

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Командир лайнера провел переговоры с диспетчерами ростовского авиаузла по поводу здоровья члена экипажа и получил разрешение на посадку в аэропорту «Платов». К самолету приехала скорая помощь.

Сообщается, что пилота спасти на удалось. Мужчина 1970 года рождения умер.

По предварительным данным, сердечный приступ стал причиной летального исхода, уточняет РИА Новости.

Представители аэропорта подтвердили факт экстренной посадки самолёта, дополняет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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