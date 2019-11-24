Пилот скончался после экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону
Пилот самолета рейса Москва-Анапа в небе почувствовал резкое ухудшение самочувствия, из-за чего командир экипажа принял решение посадить борт в экстренном порядке в аэропорту Ростова-на-Дону. На земле второй пилот скончался, информирует «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Командир лайнера провел переговоры с диспетчерами ростовского авиаузла по поводу здоровья члена экипажа и получил разрешение на посадку в аэропорту «Платов». К самолету приехала скорая помощь.
Сообщается, что пилота спасти на удалось. Мужчина 1970 года рождения умер.
По предварительным данным, сердечный приступ стал причиной летального исхода, уточняет РИА Новости.
Представители аэропорта подтвердили факт экстренной посадки самолёта, дополняет Газета.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мэр Тулуна выписался из больницы после ДТП
- Мать жертвы доцента-расчленителя рассказала о последней просьбе дочери
- Ветеран «Альфы» разбил журналистскую версию о сирийском наемнике из Брянска
- Пилот скончался после экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону
- Стала известна причина смертельного ДТП под Оренбургом