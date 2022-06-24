Пилот погиб при падении мотопараплана в Пермском крае
24 июня 202222:56
Мотопараплан разбился в Пермском крае, в результате чего скончался пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление.
Инцидент произошел в Кунгурском районе края. Отмечается, что мотопараплан находился под управлением местного жителя.
По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка пилота, технические проблемы. Влияние также могли оказать погодные условия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru