Пилот погиб при крушении американского истребителя в Северном море

Соответствующую информацию предоставила база ВВС Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой вылетел самолет. Отмечается, что личность пилота не будет оглашена, пока не будет проинформирована его семья.

Как пишет агентство, ранее в море обнаружили обломки истребителя. Причины крушения пока не называются.



