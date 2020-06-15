Пилот погиб при крушении американского истребителя в Северном море
15 июня 202022:10
Пилот истребителя военно-воздушных сил США F-15, потерпевшего крушение в ходе учений, погиб. Его тело обнаружено в Северном море, сообщает ТАСС.
Соответствующую информацию предоставила база ВВС Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой вылетел самолет. Отмечается, что личность пилота не будет оглашена, пока не будет проинформирована его семья.
Как пишет агентство, ранее в море обнаружили обломки истребителя. Причины крушения пока не называются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru