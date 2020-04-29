Появилось видео пролета российских Ту-160 над Балтикой

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Министерство обороны РФ обнародовало кадры полета.

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

В военном ведомстве сообщили, что продолжительность полета бомбардировщиков составила 8 часов. На некоторых этапах Ту-160 сопровождали истребители Польши, Швеции, Дании и Финляндии.

Также в Минобороны подчеркнул, что российская дальняя авиация совершает регулярные полеты над Северной Атлантикой, Тихим океаном, Балтийским и Черным морями, передает Ura.ru

В марте Ту-160 уже летали над нейтральными водами Балтийского моря, при этом полет продолжался 15 часов, отмечает RT.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:МинобороныБалтийское МореРоссийская АвиацияТу-160
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