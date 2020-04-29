Появилось видео пролета российских Ту-160 над Балтикой
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Министерство обороны РФ обнародовало кадры полета.
В военном ведомстве сообщили, что продолжительность полета бомбардировщиков составила 8 часов. На некоторых этапах Ту-160 сопровождали истребители Польши, Швеции, Дании и Финляндии.
Также в Минобороны подчеркнул, что российская дальняя авиация совершает регулярные полеты над Северной Атлантикой, Тихим океаном, Балтийским и Черным морями, передает Ura.ru
В марте Ту-160 уже летали над нейтральными водами Балтийского моря, при этом полет продолжался 15 часов, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- СМИ: Пентагон урежет расходы на «сдерживание» России ради стены с Мексикой
- Нарколог: Алкоголики не стали пить меньше на карантине
- Бывшего личного пилота Путина нашли мертвым в Москве
- Таджикистан намерен запретить русифицировать имена и фамилии
- В Кремле рассказали, когда заберут у регионов широкие полномочия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru