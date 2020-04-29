Появилось видео пролета российских Ту-160 над Балтикой

В военном ведомстве сообщили, что продолжительность полета бомбардировщиков составила 8 часов. На некоторых этапах Ту-160 сопровождали истребители Польши, Швеции, Дании и Финляндии.



Также в Минобороны подчеркнул, что российская дальняя авиация совершает регулярные полеты над Северной Атлантикой, Тихим океаном, Балтийским и Черным морями, передает Ura.ru



В марте Ту-160 уже летали над нейтральными водами Балтийского моря, при этом полет продолжался 15 часов, отмечает RT.