Представителю рэпера Птахи неизвестно о его отъезде из ДНР

«На связь Давид до сих пор со мной не выходил», - сказала Марина.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что Птаха, который накануне попал под обстрел, уже покинул территорию республики.

8 марта стало известно, что рэперы Птаха и «Андрей 3022» попали под обстрел около 19:30 по московскому времени. Позже в интернете появились кадры с Птахой. Рэпер в каске снял себя на видео, на фоне слышны выстрелы, затем его телефон падает. С тех пор музыканты не выходят на связь.

