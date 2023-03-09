Представителю рэпера Птахи неизвестно о его отъезде из ДНР

Артист до сих пор не выходил на связь после сообщений о том, что попал под обстрел в прифронтовой зоне.

Пресс-секретарь рэпера Птахи (Давид Нуриев) Марина заявила НСН, что ей не известно об отъезде исполнителя из Донецкой народной республике.

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«На связь Давид до сих пор со мной не выходил», - сказала Марина.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что Птаха, который накануне попал под обстрел, уже покинул территорию республики.

8 марта стало известно, что рэперы Птаха и «Андрей 3022» попали под обстрел около 19:30 по московскому времени. Позже в интернете появились кадры с Птахой. Рэпер в каске снял себя на видео, на фоне слышны выстрелы, затем его телефон падает. С тех пор музыканты не выходят на связь.

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ФОТО: соцсети артиста / vk.com/zanuda_ptaha
ТЕГИ:Шоу-бизнесВоенная ОперацияДНР
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