Представителю рэпера Птахи неизвестно о его отъезде из ДНР
Артист до сих пор не выходил на связь после сообщений о том, что попал под обстрел в прифронтовой зоне.
Пресс-секретарь рэпера Птахи (Давид Нуриев) Марина заявила НСН, что ей не известно об отъезде исполнителя из Донецкой народной республике.
«На связь Давид до сих пор со мной не выходил», - сказала Марина.
Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что Птаха, который накануне попал под обстрел, уже покинул территорию республики.
8 марта стало известно, что рэперы Птаха и «Андрей 3022» попали под обстрел около 19:30 по московскому времени. Позже в интернете появились кадры с Птахой. Рэпер в каске снял себя на видео, на фоне слышны выстрелы, затем его телефон падает. С тех пор музыканты не выходят на связь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Песков рассказал о «движении вперед» по зерновой сделке
- «Лучше не стало»: Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь после жалоб
- Песков: Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах
- Ле Пен предупредила о «столетней войне» в случае продолжения помощи Украине
- Польша передала Украине еще десять танков Leopard 2
- В Ставрополье пять человек пострадали после взрыва гранаты
- СМИ: В Китае прогнозируют окончание конфликта на Украине летом 2023 года
- В результате взрыва газа в Чите пострадали 11 человек
- Спецслужбы предотвратили покушение на лидера Приднестровья Красносельского
- У берегов Камчатки за сутки произошло 10 землетрясений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru