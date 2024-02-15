Певица Казарновская отдала мошенникам 900 тысяч рублей

Мошенники выманили у оперной и камерной певицы Любови Казарновской 900 тысяч рублей. Как рассказала она сама в соцсетях, речь идёт об одном из новых способов обмана, который сейчас применяют злоумышленники.

По словам певицы, несколько дней назад ей написал пользователь в Telegram от имени её коллеги и сообщил, что все её персональные данные оказались в руках мошенников. Для урегулирования ситуации с Казарновской должен связаться «куратор Минкульта от ФСБ», утверждал писавший.