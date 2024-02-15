Певица Казарновская отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Мошенники выманили у оперной и камерной певицы Любови Казарновской 900 тысяч рублей. Как рассказала она сама в соцсетях, речь идёт об одном из новых способов обмана, который сейчас применяют злоумышленники.
По словам певицы, несколько дней назад ей написал пользователь в Telegram от имени её коллеги и сообщил, что все её персональные данные оказались в руках мошенников. Для урегулирования ситуации с Казарновской должен связаться «куратор Минкульта от ФСБ», утверждал писавший.
Позднее выяснилось, что аккаунт коллеги был взломан. Через некоторое время певице позвонил мужчина, представившийся майором службы безопасности. По его словам, с банковского счёта Казарновской была совершена транзакция в пользу террористической организации с Украины. Звонивший предложил певице вывести «из-под удара ее доброе имя», а взамен попросил помощи в разоблачении аферистов.
Позже ее связали якобы с cотрудником Центробанка, который дал ей указания снять свои сбережения со счетов. В итоге она перечислила почти 900 тысяч рублей на указанный злоумышленниками счёт. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту мошеннических действий организована доследственная проверка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru