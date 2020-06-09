Петербуржцы столкнулись с сильнейшим ливнем

По данным издания, вода доходит до середины дверцы легкового автомобиля, что делает проезд невозможным, а пешеходы перемещаются по городу вброд, пытаясь перепрыгнуть лужи. Жители делятся фотографиями с места происшествия в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет. До этого в городе наблюдалась аномальная жара выше 30 градусов тепла.