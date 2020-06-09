Петербуржцы столкнулись с сильнейшим ливнем
9 июня 202021:56
Вечером 9 июня на Санкт-Петербург обрушился сильнейший ливень, полностью заливший тротуары и проезжую часть. Об этом сообщают «Невские новости».
По данным издания, вода доходит до середины дверцы легкового автомобиля, что делает проезд невозможным, а пешеходы перемещаются по городу вброд, пытаясь перепрыгнуть лужи. Жители делятся фотографиями с места происшествия в социальных сетях.
Информации о пострадавших нет. До этого в городе наблюдалась аномальная жара выше 30 градусов тепла.
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9 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru