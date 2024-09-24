Петербуржца, растворившего тело подруги, заключили под стражу на два месяца
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своей 21-летней сожительницы, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
Согласно материалам дела, преступление произошло в ночь на 17 сентября на улице Балтийской. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, ударил женщину ножом во время ссоры, что привело к ее мгновенной смерти.
После этого мужчина залил тело кислотой, которую разместил в своем автомобиле. Затем он попытался скрыться, уехав в другой город, но был задержан в Калининграде спустя несколько дней.
Его бывшая супруга, узнав о преступлении, сообщила в полицию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru