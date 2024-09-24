Петербуржца, растворившего тело подруги, заключили под стражу на два месяца

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своей 21-летней сожительницы, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.

Согласно материалам дела, преступление произошло в ночь на 17 сентября на улице Балтийской. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, ударил женщину ножом во время ссоры, что привело к ее мгновенной смерти.