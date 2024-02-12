Петербургский ученый получил срок за покупку индийских таблеток от сна

Установлено, что мужчина приобрёл на территории Индии 80 таблеток с препаратами, которые содержат запрещённые вещества. При помощи платежной системы «Blockchain» он перевёл продавцам 63 доллара США, а при получении посылки был задержан в отделении почты.

По словам учёного, данный препарат был назначен ему врачом в Германии, где он жил в 2015 году, так как он сильно уставал. После переезда в 2020 году в Санкт-Петербург он стал искать его в местных аптеках, но безуспешно. В результате мужчина заказал таблетки на сайте индийской интернет-аптеки.

Суд признал учёного виновным по статье о незаконном приобретении наркотических средств, а также по статье о контрабанде наркотиков. Мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее полиция Таиланда по ордеру Интерпола арестовала россиянина Михаила Толоконникова, которого в РФ разыскивали за связанные с наркотиками преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

