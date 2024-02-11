СМИ: Инвесторы заинтересовались стартапами по производству психоделиков

Инвестиционные фонды из Сингапура и ОАЭ вкладывают средства в стартапы по производству психоделиков на фоне многочисленных научных публикаций об использовании препаратов для лечения депрессии и посттравматических расстройств, пишет Financial Times.

Собянин принял решение о заключении четырёх инвестконтрактов на производство лекарств в Москве

В январе подобные компании привлекли $163 млн. инвестиций. Об этом сообщили в венчурной компании PitchBook. Речь идет о стартапах, в которых производят такие психоделики, как MDMA, псилоцибиновые грибы и 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин).

В инвестициях в подобные производства заинтересованы сингапурский государственный инвестфонд Temasek и подразделение суверенного фонда ОАЭ Mubadala.

В России прекурсоры, которые используются для изготовления MDMA и других наркотиков, внесены в перечень средств, подлежащих контролю государства, напоминает РБК.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН назвала итоги 2023 года для фармацевтической отрасли достаточно успешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнвестицииСингапурОАЭФармацевтика

Горячие новости

Все новости

партнеры