СМИ: Инвесторы заинтересовались стартапами по производству психоделиков

В январе подобные компании привлекли $163 млн. инвестиций. Об этом сообщили в венчурной компании PitchBook. Речь идет о стартапах, в которых производят такие психоделики, как MDMA, псилоцибиновые грибы и 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин).

В инвестициях в подобные производства заинтересованы сингапурский государственный инвестфонд Temasek и подразделение суверенного фонда ОАЭ Mubadala.

В России прекурсоры, которые используются для изготовления MDMA и других наркотиков, внесены в перечень средств, подлежащих контролю государства, напоминает РБК.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН назвала итоги 2023 года для фармацевтической отрасли достаточно успешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».