СМИ: Инвесторы заинтересовались стартапами по производству психоделиков
Инвестиционные фонды из Сингапура и ОАЭ вкладывают средства в стартапы по производству психоделиков на фоне многочисленных научных публикаций об использовании препаратов для лечения депрессии и посттравматических расстройств, пишет Financial Times.
В январе подобные компании привлекли $163 млн. инвестиций. Об этом сообщили в венчурной компании PitchBook. Речь идет о стартапах, в которых производят такие психоделики, как MDMA, псилоцибиновые грибы и 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин).
В инвестициях в подобные производства заинтересованы сингапурский государственный инвестфонд Temasek и подразделение суверенного фонда ОАЭ Mubadala.
В России прекурсоры, которые используются для изготовления MDMA и других наркотиков, внесены в перечень средств, подлежащих контролю государства, напоминает РБК.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН назвала итоги 2023 года для фармацевтической отрасли достаточно успешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Инвесторы заинтересовались стартапами по производству психоделиков
- Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ
- В России выявили дефицит нянь
- Собянин сообщил о росте числа разработок в московском «Банке технологий»
- В Кабардино-Балкарии на площади 2 тыс. кв. м. горит рынок
- Маск заявил о судьбе Крыма и Донбасса
- В Ростовской области подключают 195 тысяч человек к объектам электроснабжения
- Мизулина объяснила инцидент со студентами Казанского университета
- На станции метро «Зюзино» человек упал под поезд
- Проект «Чистый город» заработает в 29 городах России с 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru