Песков: в Кремле не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможный инцидент с участием начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова на охоте должен интересовать правоохранительные органы, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, в Кремле не следят за сообщениями СМИ о том, что генерал Баранов, возможно, застрелил человека на охоте.

«Мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что в Кремле не следят и за делом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося

Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МВДОхотаДмитрий Песков
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