Песков: в Кремле не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова

По его словам, в Кремле не следят за сообщениями СМИ о том, что генерал Баранов, возможно, застрелил человека на охоте.

«Мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что в Кремле не следят и за делом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося

Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу, сообщает RT.

