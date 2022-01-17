Песков: в Кремле не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможный инцидент с участием начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова на охоте должен интересовать правоохранительные органы, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в Кремле не следят за сообщениями СМИ о том, что генерал Баранов, возможно, застрелил человека на охоте.
«Мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов», - подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что в Кремле не следят и за делом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося
Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, выходить из дома после 23:00 и общаться со свидетелями по уголовному делу, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Песков: касающиеся закона о QR-кодах пункты уберут из перечня поручений Путина
- Грабители оставили вдове Градского 50 тысяч рублей
- Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай
- Лукашенко анонсировал совместные учения России и Белоруссии
- Медработники будут получать надбавки за работу с больными COVID-19 до конца 2022 года
- В Госдуме предложили нанести ядерный удар по США
- Комиссия продлила профучет Навального как склонного к экстремизму и терроризму
- Песков: в Кремле не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова
- Мясников призвал не госпитализировать пациентов с «омикроном»
- Песков прокомментировал заявления о базах России в Латинской Америке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru