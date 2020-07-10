Песков: В «деле Сафронова» не должно быть места эмоциям

В деле советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не должно быть места эмоциям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что повышенный интерес коллег по цеху к судьбе Сафронова понятен. Однако призвал не забывать, что есть закон о гостайне и

«Мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим. Здесь не должно быть места эмоциям», — цитирует Пескова РЕН ТВ.