Песков: В «деле Сафронова» не должно быть места эмоциям

В деле советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не должно быть места эмоциям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что повышенный интерес коллег по цеху к судьбе Сафронова понятен. Однако призвал не забывать, что есть закон о гостайне и

«Мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим. Здесь не должно быть места эмоциям», — цитирует Пескова РЕН ТВ.

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Напомним, Иван Сафронов был задержали 7 июля в Москве. По данным ФСБ, советника главы «Роскосмоса» сотрудничал с одной из спецслужб НАТО и передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке». На допросе Сафронов заявил, что отрицает свою вину, пишет Ura.ru.

Сейчас Сафронов находится в СИЗО «Лефортово». Как сообщил член ОНК Москвы Борис Клин, советник главы «Роскосмоса» на питание не жалуется, читает книги и просит антенну для телевизора.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоскосмосГосизменаИван СафроновДмитрий Песков
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