Песков: Украина хочет лишить Крым воды

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из целей украинских диверсий - желание Киева лишить Крым воды.

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По его словам, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у Крыма есть некоторые наработки по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала.

Во вторник, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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