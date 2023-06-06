Песков: Украина хочет лишить Крым воды

По его словам, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у Крыма есть некоторые наработки по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала.

Во вторник, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом, напоминает «Радиоточка НСН».

