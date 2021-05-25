Власти Белоруссии подтвердили задержание россиянки Сапеги на 72 часа

Гражданка РФ София Сапега задержана в Минске на 72 часа из-за подозрений в преступлениях в августе-сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба МИД России.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова отметила, что в течение трёх суток в отношении россиянки «будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении». Она добавила, что в ближайшее время МИД РФ ожидает разрешения на консульскую встречу с Сапегой.

Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанная в Минске гражданка России в ближайшее время будет отпущена, если у белорусских властей нет к ней никаких вопросов, сообщает RT.

