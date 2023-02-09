Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого

Комментируя якобы запись телефонной беседы, которую представили на пресс-конференции в Гааге по новым итогам расследования катастрофы малайзийского Boeing, он отметил, что в разговоре не говорится ни о каких о вооружениях.

«Была опубликована запись предположительного телефонного разговора... ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции... иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно» , - заключил представитель Кремля.

Ранее представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар заявила, что президент России Владимир Путин не может подвергнуться судебному преследованию по делу о крушении MH17, сообщает НСН.

