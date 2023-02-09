Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть достоверность телефонного разговора Владимира Путина и экс-главы ЛНР Игоря Плотницкого, сообщает РИА Новости.
Комментируя якобы запись телефонной беседы, которую представили на пресс-конференции в Гааге по новым итогам расследования катастрофы малайзийского Boeing, он отметил, что в разговоре не говорится ни о каких о вооружениях.
«Была опубликована запись предположительного телефонного разговора... ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположим, что этот разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции... иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно» , - заключил представитель Кремля.
Ранее представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар заявила, что президент России Владимир Путин не может подвергнуться судебному преследованию по делу о крушении MH17, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков при пересечении границы РФ
- Будапешт назвал Киеву условие ратификации членства Украины в ЕС
- Песков: Кремль не участвует в полемике между Кадыровым и депутатом Соболевым
- В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз
- В России резко выросло число финансовых мошенников
- Глава Европарламента призвала передать Украине истребители
- Блинкен допустил поставки американских истребителей Украине в будущем
- Песков: США не обращались к России после публикации Херша
- Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого
- Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru