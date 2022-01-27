Украинский суд оставил в силе пожизненный приговор экс-главе ЛНР

Решение о пожизненном заключении остается в силе и для соратников Плотницкого: Андрея Патрушева и Алексея Гуреева.

Они обвиняются в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины)

Военный украинский самолет Ил-76 был сбит в окрестностях Луганска в июне 2014 года. В результате катастрофы погибли девять человек экипажа и 40 десантников.

