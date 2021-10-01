Песков прокомментировал сообщения о нарушениях в воинской части на Урале

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько сообщения о нарушениях уставных отношений в военной части в Свердловской области, появившиеся в СМИ, соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

По его словам, представители Комитета солдатских материей, заявившие о поборах и «прессинге» в части, могут обратиться в Министрерство обороны РФ.

«В первую очередь, Комитет солдатских матерей и кто бы то ни было могут обратиться в министерство обороны. Минобороны предоставляет такую возможность и охотно идёт на контакт», – отметил представитель Кремля.

Ранее юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин заявил, что солдаты-срочники, проходившие службу в воинской части в Свердловской области, могли погибнуть из-за того, что их «довели», что явно свидетельствует о том процветании неуставных отношений.

