Песков прокомментировал сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько сообщения о нарушениях уставных отношений в военной части в Свердловской области, появившиеся в СМИ, соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.
По его словам, представители Комитета солдатских материей, заявившие о поборах и «прессинге» в части, могут обратиться в Министрерство обороны РФ.
«В первую очередь, Комитет солдатских матерей и кто бы то ни было могут обратиться в министерство обороны. Минобороны предоставляет такую возможность и охотно идёт на контакт», – отметил представитель Кремля.
Ранее юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин заявил, что солдаты-срочники, проходившие службу в воинской части в Свердловской области, могли погибнуть из-за того, что их «довели», что явно свидетельствует о том процветании неуставных отношений.
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