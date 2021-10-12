Песков прокомментировал «дело Раковой»

При этом он отметил, что в Кремле не имеют «никакого намерения» и возможности вмешиваться в следственные действия по «делу Раковой».

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева говорила, что Ракова содержится в столичном ИВС на Петровке «в унизительном положении».

«Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», - цитирует Меркачеву ТАСС.

Тверской районный суд Москвы 7 октября арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову до 6 декабря.

По версии следствия, в бытность чиновницей она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ была не выполнена, хотя и оплачена. Речь идет об ущербе в 50 миллионов рублей.

Своей вины Ракова не признает. Ее арест обжалован.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Ракова может получить условный срок по статье о мошенничестве, которая предполагает до 10 лет лишения свободы.

