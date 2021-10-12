Песков прокомментировал «дело Раковой»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут вмешиваться в следственные действия в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, являвшейся также топ-менеджером «Сбербанка».
«Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия», - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что в Кремле не имеют «никакого намерения» и возможности вмешиваться в следственные действия по «делу Раковой».
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева говорила, что Ракова содержится в столичном ИВС на Петровке «в унизительном положении».
«Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», - цитирует Меркачеву ТАСС.
Тверской районный суд Москвы 7 октября арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову до 6 декабря.
По версии следствия, в бытность чиновницей она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором. При этом часть работ была не выполнена, хотя и оплачена. Речь идет об ущербе в 50 миллионов рублей.
Своей вины Ракова не признает. Ее арест обжалован.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Ракова может получить условный срок по статье о мошенничестве, которая предполагает до 10 лет лишения свободы.
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