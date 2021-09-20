СМИ: пермский стрелок выжил

Мужчина, устроивший массовую стрельбу в Пермском государственном университете, ранен, но жив. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на СК РФ по Пермскому краю.

По имеющимся данным, стрелка доставили в больницу, он находится в реанимации. У него ранения живота и конечностей, его подключили к ИВЛ. Состояние стрелявшего оценивается как тяжелое.



Здание краевой клинической больницы, где находится устроивший стрельбу студент, оцеплено полицией. Злоумышленник получил травмы, так как оказывал сопротивление при задержании.

Ранее стало известно, что жертвами стрельбы стали восемь человек, еще 28 получили ранения. Соболезнования погибшим выразил президент РФ Владимир Путин, он направил на место происшествия министра образования Валерия Фалькова для организации помощи пострадавшим и семьям погибших.

