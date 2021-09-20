СМИ: пермский стрелок выжил
Мужчина, устроивший массовую стрельбу в Пермском государственном университете, ранен, но жив. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на СК РФ по Пермскому краю.
По имеющимся данным, стрелка доставили в больницу, он находится в реанимации. У него ранения живота и конечностей, его подключили к ИВЛ. Состояние стрелявшего оценивается как тяжелое.
Здание краевой клинической больницы, где находится устроивший стрельбу студент, оцеплено полицией. Злоумышленник получил травмы, так как оказывал сопротивление при задержании.
Ранее стало известно, что жертвами стрельбы стали восемь человек, еще 28 получили ранения. Соболезнования погибшим выразил президент РФ Владимир Путин, он направил на место происшествия министра образования Валерия Фалькова для организации помощи пострадавшим и семьям погибших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Адаптивный карантин на Украине продлили до конца года
- Обвиняемому в госизмене физику вменили передачу данных голландскому ученому
- Карпин вызвал Дзюбу в сборную России
- Минздрав РФ заявил о шести погибших в результате нападения на пермский университет
- ЦИК обработал 98% протоколов: в Госдуму проходят пять партий
- КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве
- Россияне заявили об учащении проблем с ОСАГО
- Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму
- Международный аэропорт Кабула возобновил работу
- Песков призвал тщательно проанализировать стрельбу в пермском университете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru