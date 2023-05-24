Конструктор оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержан по делу о госизмене
В Ростове-на-Дону по делу о госизмене задержан конструктор предприятия ОПК. Об этом сообщила ФСБ.
По версии спецслужбы, мужчина передавал Украине данные о ПВО и личном составе российской армии.
С февраля по апрель 2023 года инженер выполнял задания сотрудника ГУР МО Украины, а также инициативно передавал информацию по мессенджерам о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории города, утверждают в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело о «государственной измене в форме шпионажа».
Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене гражданина России Взводнова М.Н., передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru