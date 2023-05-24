Конструктор оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержан по делу о госизмене

Собянин: 88,5 тысяч школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в максимально благоприятных условиях

Мэр Москвы поздравил центр обучения «Мосводоканала» с юбилеем

70 частных и федеральных клиник подключилось за год к столичному проекту по выдаче электронных справок о болезни ребенка

Город выставил на продажу земельный участок под строительство «дома быта» в Новой Москве

Более 1500 свадеб будет сыграно в Москве накануне и в День России