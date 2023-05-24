Конструктор оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержан по делу о госизмене

В Ростове-на-Дону по делу о госизмене задержан конструктор предприятия ОПК. Об этом сообщила ФСБ.

По версии спецслужбы, мужчина передавал Украине данные о ПВО и личном составе российской армии.

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С февраля по апрель 2023 года инженер выполнял задания сотрудника ГУР МО Украины, а также инициативно передавал информацию по мессенджерам о расположении предприятий ОПК, а также средств ПВО и личного состава ВС РФ, размещенных на территории города, утверждают в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о «государственной измене в форме шпионажа».

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене гражданина России Взводнова М.Н., передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуФСБГосизмена

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