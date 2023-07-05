Песков: поручения по делу о нападении на Немова и Милашину даны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся реакция на нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова «была озвучена», сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, почему ещё нет информации о возбуждении уголовного дела, он указал, что главой Следственного комитета РФ «были даны все поручения».

«Работа сейчас ведётся. Давайте просто дождёмся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются», - заключил представитель Кремля.

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего в Грозном нападения на Милашину и Немова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: no_torture / Telegram
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