Песков: поручения по делу о нападении на Немова и Милашину даны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся реакция на нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова «была озвучена», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о том, почему ещё нет информации о возбуждении уголовного дела, он указал, что главой Следственного комитета РФ «были даны все поручения».
«Работа сейчас ведётся. Давайте просто дождёмся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются», - заключил представитель Кремля.
Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего в Грозном нападения на Милашину и Немова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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