Песков: поручения по делу о нападении на Немова и Милашину даны

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему ещё нет информации о возбуждении уголовного дела, он указал, что главой Следственного комитета РФ «были даны все поручения».

«Работа сейчас ведётся. Давайте просто дождёмся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются», - заключил представитель Кремля.

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего в Грозном нападения на Милашину и Немова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

