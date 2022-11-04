Российский посол Антонов назвал цель взрывов на «Северных потоках»

«Цель состояла в том, что радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии. В любом случае в проигрыше рядовые граждане и целые отрасли промышленности», — считает дипломат. Он отметил ускорение процесса деиндустриализации Европы с очевидными выгодами для США.

Ранее компания Nord Stream AG объявила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

