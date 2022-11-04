Российский посол Антонов назвал цель взрывов на «Северных потоках»

Подрыв «Северных потоков» направлен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой, которая вынуждена переключаться на дорогостоящие альтернативы, пишет в американском издании National Interest посол России в США Анатолий Антонов.

На месте теракта на«Северных потоках» обнаружили техногенные кратеры

«Цель состояла в том, что радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии. В любом случае в проигрыше рядовые граждане и целые отрасли промышленности», — считает дипломат. Он отметил ускорение процесса деиндустриализации Европы с очевидными выгодами для США.

Ранее компания Nord Stream AG объявила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2СШААнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры