Российский посол Антонов назвал цель взрывов на «Северных потоках»
Подрыв «Северных потоков» направлен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой, которая вынуждена переключаться на дорогостоящие альтернативы, пишет в американском издании National Interest посол России в США Анатолий Антонов.
«Цель состояла в том, что радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии. В любом случае в проигрыше рядовые граждане и целые отрасли промышленности», — считает дипломат. Он отметил ускорение процесса деиндустриализации Европы с очевидными выгодами для США.
Ранее компания Nord Stream AG объявила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Швеции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- Российский посол Антонов назвал цель взрывов на «Северных потоках»
- Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры
- СМИ: Twitter может ввести платные личные сообщения
- Оливер Хьюз уличил Олега Тинькова во лжи
- В МАГАТЭ заявили, что Украина не работает над созданием «грязной бомбы»
- Закрывается участок «оранжевой» линии московского метро
- В Саратове пойдет под суд мошенник, обманувший более 70 пенсионеров
- СМИ: G7 и Австралия договорились о потолке цен на нефть РФ
- Названы пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Москву
- СМИ: Маск отменил дополнительные выходные в Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru