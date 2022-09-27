В Швеции оценили взрывы на «Северном потоке» в 100 -200 кг динамита

Шведские сейсмологи выразили уверенность, что инцидент на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» стал следствием взрывов, а не землетрясения или оползня. Согласно оценке экспертов, второй взрыв на нитках трубопровода по мощности соответствовал детонации свыше 100 килограммов динамита.

Происшествие квалифицировано правоохранительными органами Швеции как «грубый саботаж». Об этом сообщает информационное агентство TT со ссылкой на медиа-центр полиции Швеции.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и неработающем «Северный поток - 2» одновременно произошла утечка голубого топлива. Сейсмологи в Дании и Швеции зарегистрировали два мощных подводных взрыва на газопроводах.

По оценке преподавателя сейсмологии в Департаменте наук о Земле, который измеряет землетрясения и взрывы в Швеции, Бьорна Лунда. Первый взрыв был эквивалентен примерно 200 килограммам динамита, либо заряду меньшего объёма, на который воздействовал газ.

Данные переданы Вооруженным силам Швеции, которые работают в тесном контакте с коллегами из Дании. По предположению германского издания Der Tagesspiegel, газопроводы повреждены в результате спланированной атаки, в которой были задействованы водолазы или подводная лодка.

Датские военные публикуют кадры утечки газа из «Северного потока». Как сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист - энергетик Вячеслав Кулагин, санкции будут мешать процессу ремонта газопровода после ЧП, что осложнит положение Европы в зимний период.

