Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все вопросы, связанные с посадкой самолёта Ryanair в Минске следует задавать белорусским авиавластям, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле считают, что необходима трезвая оценка произошедшего. Комментировать инцидент Песков отказался.
Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавшый рейсом Афины - Вильнюс, сообщает RT. Экстренная посадка потребовалась после того, как было получено сообщение о бомбе на борту лайнера. При этом в самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который после приземления был задержан.
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