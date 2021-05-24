Песков отказался комментировать инцидент с самолётом Ryanair

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все вопросы, связанные с посадкой самолёта Ryanair в Минске следует задавать белорусским авиавластям, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Кремле считают, что необходима трезвая оценка произошедшего. Комментировать инцидент Песков отказался.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавшый рейсом Афины - Вильнюс, сообщает RT. Экстренная посадка потребовалась после того, как было получено сообщение о бомбе на борту лайнера. При этом в самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который после приземления был задержан.

