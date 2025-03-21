Песков обвинил Украину во взрыве на газоизмерительной станции в Судже

Киев является очевидным виновником взрыва на газоизмерительной станции в Судже, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадали 11 человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа».

Песков уточнил, что договоренность о прекращении атак пока касается только энергообъектов. По словам Пескова, приказ президента России Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской инфраструктуре действует, и ВС РФ его исполняют.

Ранее жителей курской Суджи призвали приравнять к участникам СВО, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаВСУОбстрелКурская Область

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