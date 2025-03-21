Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом украинскими военнослужащими газораспределительной станции «Суджа».



Песков уточнил, что договоренность о прекращении атак пока касается только энергообъектов. По словам Пескова, приказ президента России Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской инфраструктуре действует, и ВС РФ его исполняют.

Ранее жителей курской Суджи призвали приравнять к участникам СВО, напоминает «Свободная пресса».