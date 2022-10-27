Песков не знает о суднах РФ в зоне повреждённых «Северных потоков»

В средствах массовой информации Швеции ранее появилась информация, что судно под флагом РФ прибыло в экономическую зону скандинавской страны, где находятся поврежденные ветки «Северных потоков». Подрыв трубопроводов сейчас расследуют Германия, Дания и Швеция. Они отказываются предоставлять России данные по ходу дела.

Между тем, сейсмические события были зафиксированы в Финском заливе 20-21 октября. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» геофизик Петр Шебалин, эти, предположительно, подводные взрывы не связаны с инцидентом на «Северных потоках».

