Израильская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за крушения Embraer, летевшего в Грозный
26 декабря 202420:48
Израильская авиакомпания El Al приняла решение отменить все рейсы в Москву из-за крушения самолет Embraer Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с событиями в воздушном пространстве России, „Эль-Аль“ приостанавливает все рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва на ближайшую неделю», — говорится в сообщении.
Авиакомпания в течение ближайшей недели проведет оценку ситуации и в зависимости от ее результатов примет решение о возобновлении полетов.
Накануне в Казахстане упал пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, напоминает журнал «Профиль». Погибли 38 из 67 человек на борту.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru