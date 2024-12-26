Израильская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за крушения Embraer, летевшего в Грозный

Израильская авиакомпания El Al приняла решение отменить все рейсы в Москву из-за крушения самолет Embraer Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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«В связи с событиями в воздушном пространстве России, „Эль-Аль“ приостанавливает все рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва на ближайшую неделю», — говорится в сообщении.

Авиакомпания в течение ближайшей недели проведет оценку ситуации и в зависимости от ее результатов примет решение о возобновлении полетов.

Накануне в Казахстане упал пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, напоминает журнал «Профиль». Погибли 38 из 67 человек на борту.

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ФОТО: МЧС Казахстана
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