Пешеход в Москве пострадал при падении светофора

Пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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Инцидент произошел на Кировоградской улице. В ЦОДД отметили, что в отношении подрядчика, отвечающего за содержание светофоров, будет проведена проверка, а пострадавшему окажут всестороннюю помощь. Какие именно травмы получил пешеход, в ведомстве не уточнили.

В среду днем МЧС РФ предупредило о сильном ветре в столице. В целях безопасности были закрыты для посетителей парки.

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