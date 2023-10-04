Пешеход в Москве пострадал при падении светофора
4 октября 202318:48
Пешеход пострадал при падении временного светофора из-за сильного ветра в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Инцидент произошел на Кировоградской улице. В ЦОДД отметили, что в отношении подрядчика, отвечающего за содержание светофоров, будет проведена проверка, а пострадавшему окажут всестороннюю помощь. Какие именно травмы получил пешеход, в ведомстве не уточнили.
В среду днем МЧС РФ предупредило о сильном ветре в столице. В целях безопасности были закрыты для посетителей парки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru